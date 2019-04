Notícias do dia: pena de Lula reduzida, Carlos Bolsonaro x Mourão, Paulo Brant, Dia do Livro

SÃO PAULO - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu nesta terça-feira, 23, a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado no caso do triplex do Guarujá. O dia foi de críticas do vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), ao vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). Em Minas Gerais, o vice-governador Paulo Brant (Novo) usou um helicóptero do Estado para voltar de um spa de luxo de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Brasília, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) passará a ser administrada pelo governo paulista. Bolsonaro indiciou o chanceler do governo de Dilma Rousseff (PT) Antonio Patriota para embaixada no Egito. No litoral de São Paulo, um guardador de carros confessou ter raptado e assassinado uma menina de 6 anos, em Mongaguá. E, no Dia Mundial do Livro, conheça oito obras que acabaram de ser lançadas.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

