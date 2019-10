Notícias do dia: petróleo no Nordeste, protestos no Chile e aumento da conta de luz Prisão de 'Rei Arthur', trombose de Bruno Covas, julgamento de Lula, eleição na Bolívia, violência no país do Nobel da Paz, prorrogação do Brexit e a maior goleada da história do Campeonato Inglês também foram assuntos desta sexta-feira