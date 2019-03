Notícias do dia: PIB, Guaidó com Bolsonaro, Paulo Vieira condenado, Vinicius Junior convocado

SÃO PAULO - A economia brasileira avançou 1,1% no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) admitiu que pode reduzir a proposta de idade mínima para mulheres se aposentarem no projeto de reforma da Previdência. O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, visitou o presidente brasileiro no Palácio do Planalto, em Brasília. No mundo dos esportes, o técnico Tite convocou a seleção brasileira para dois amistosos - a principal novidade é a presença do atacante do Real Madrid Vinicius Junior.

Com recuperação lenta, PIB brasileiro cresce 1,1% em 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) da economia brasileira cresceu 1,1% no ano de 2018, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e somou R$ 6,8 trilhões. No quarto trimestre, o crescimento foi de 0,1% em comparação com o trimestre imediatamente anterior do ano passado.

Bolsonaro sinaliza que idade mínima para mulher se aposentar pode cair para 60 anos na reforma

Pouco mais de uma semana depois de entregar a reforma da Previdência ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro disse que aceita negociar alguns pontos da proposta e está disposto a baixar a idade mínima para aposentadoria de mulheres de 62 anos para 60 anos. A informação é do UOL, que esteve presente em um encontro do presidente com alguns jornalistas.

Ao lado de Bolsonaro, Guaidó afirma que voltará para a Venezuela até segunda-feira

O líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, afirmou que voltará ao seu país apesar das ameaças de que poderá ser preso no retorno. Ele afirmou que isso deverá ocorrer no fim de semana ou na segunda-feira. Nesta sexta, ele irá ao Paraguai e terá um encontro com o presidente Mario Abdo Benítez.

Lava Jato condena, pela primeira vez, ex-diretor da Dersa a 27 anos de prisão

A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, condenou o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza a sete anos e oito dias em regime fechado e 20 anos de detenção. Paulo Vieira de Souza foi acusado pela força-tarefa da Operação Lava Jato pelos crimes de cartel e fraude à licitação.

Ministério Público pede interdição do sambódromo do Rio

Faltando um dia para o início oficial do carnaval, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a interdição do sambódromo - palco dos desfiles das escolas de samba. A alegação é de que não há garantias de segurança para os frequentadores, especialmente no que diz respeito a incêndios. A passarela do samba não tem certificado de aprovação dos bombeiros.

Polícia e MP prendem consultor de Witzel para política de abate

Uma operação conjunta do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Civil prendeu por extorsão o policial Flávio Pacca Castello Branco. Ele é consultor de segurança do governador Wilson Witzel (PSC) e foi homenageado, em 2005, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelo então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL).

Número de mortos em Brumadinho sobe para 186

Subiu para 186 o número de mortos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Há ainda 122 desaparecidos, segundo informação pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Procuradoria-Geral de Israel acusará Netanyahu por corrupção e fraude

A Procuradoria-Geral de Israel anunciou que acusará o primeiro-ministro do país, Binyamin Netanyahu, por recebimento de propina, fraude e corrupção. A acusação formal só será apresentada depois de uma audiência na qual Netanyahu poderá argumentar contra a análise legal dos procuradores, questionar as provas e apresentar sua versão dos fatos.

Reunião entre Trump e Kim termina repentinamente e sem acordo

A reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, terminou antes do previsto e sem acordo, segundo a Casa Branca. Os dois abandoram o hotel de Hanói onde era realizada a cúpula após a suspensão de uma cerimônia pública que estava agendada.

Tite convoca seleção com Vinicius Junior para amistosos em março

O técnico Tite convocou a seleção brasileira para os seus primeiros compromissos em 2019 e chamou o atacante Vinicius Junior para os amistosos contra Panamá e República Checa, em março. Essa é a primeira vez que o jogador, de 18 anos, é incluído em uma lista para a equipe principal. E a relação também conta com o retorno de Daniel Alves.

