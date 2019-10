Notícias do dia: Previdência aprovada no Senado, crise no PSL e Liga dos Campeões Prisão após segunda instância, CPI do BNDES, vazamento de óleo no Nordeste, condenação de Geddel, protestos no Chile, eleição na Bolívia, derrota do Brexit e os jogos da Liga dos Campeões também foram assuntos desta terça-feira