Notícias do dia: Previdência e recorde na bolsa, rodízio suspenso em SP, Paraty, Jon Jones

SÃO PAULO - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comentaram nesta sexta-feira, 5, a aprovação do projeto da reforma da Previdência na Comissão Especial; e o otimismo no mercado fez o Ibovespa bater novo recorde e fechar a semana acima dos 104 mil pontos. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, elogiou a segurança de Bolsonaro. O presidente foi criticado por fala em que relativiza o trabalho infantil. Mais trechos de supostas conversas envolvendo o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foram divulgados. O dia foi de caos em São Paulo provocado pelas fortes chuvas na cidade, o que alagou a Marginal do Tietê e fez o rodízio de veículos ser suspenso. Uma notícia boa quem teve foi Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco, na sigla em inglês) como patrimônio da humanidade. No mundo dos esportes, o brasileiro Thiago Marreta disputará o cinturão dos meio-pesados contra o americano Jon Jones, no UFC 239, em Las Vegas. E os craques Cristiano Ronaldo e Neymar também se enfrentaram nos ringues, mas era apenas um comercial.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta sexta:

