Notícias do dia: Previdência no Senado, Alexandre Frota, Deltan, Hong Kong e protestos de estudantes Inauguração de escola com nome de Jair Bolsonaro, a volta de Abdelmassih para prisão e de Nardoni para regime fechado, avião da Otan interceptado, protestos em Hong Kong e a morte de João Carlos Barroso também foram assuntos desta terça-feira, 13 de agosto