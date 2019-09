Notícias do dia: Previdência no Senado, Doria, Bolsonaro ataca pai de Bachelet, Brexit e sarampo Atritos entre Moro e Bolsonaro, bloqueios de bens de Marisa Letícia, imigração nos Estados Unidos, vazamento de 419 telefones pelo Facebook e a morte do compositor Elton Medeiros também foram assuntos desta quarta-feira, 4 de setembro