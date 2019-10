Notícias do dia: Previdência no Senado, Lula, Bolsonaro, rompimento de barragem e Liga dos Campeões Morte de menina de 9 anos, conversas dos assassinos do jornalista Jamal Khashoggi, impeachment de Trump, 70 anos da Revolução Comunista na China e o iceberg do tamanho de São Paulo que se desprendeu também foram assuntos desta terça-feira