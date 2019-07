Notícias do dia: Previdência, Sadi Gitz, 4 de julho, Millie Bobby Brown, Buffon, Andressa Urach

SÃO PAULO - O relatório do projeto de reforma da Previdência foi aprovado pela Comissão Especial nesta quinta-feira, 4. Em Aracaju, o empresário Sadi Gitz cometeu suicídio durante um evento que contava com a participação do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral (MDB) admitiu que comprou por US$ 2 milhões os votos de nove integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) para garantir que a capital fluminense fosse escolhida sede da Olimpíada de 2016. A Noruega rejeitou a proposta brasileira de alterar a estrutura de gestão do Fundo Amazônia. Nos Estados Unidos, no feriado de 4 de julho, um terremoto atingiu o sul da Califórnia. No mundo dos esportes, o goleiro Gianluigi Buffon está de volta à Juventus, enquanto o ex-meia Frank Lampard ao Chelsea, agora como técnico. No cinema, o ator Marlon Wayans negou que esteja confirmada a sequência do filme As Branquelas. Já no Netflix, começa a terceira temporada de Stranger Things, com os atores já adolescentes, entre eles Millie Bobby Brown. E, entre os artistas, a ex-modelo Andressa Urach apagou uma tatuagem com o nome de seu filho, Arthur.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.