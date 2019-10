Notícias do dia: prisão em 2ª instância, CPI das Fake News e a polêmica com Raul Seixas

A votação no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em 2ª instância foi interrompida e será retomada na próxima quinta-feira, 24. O Senado concluiu a votação da reforma da Previdência com economia de R$ 800 bilhões. A CPI da Fake News convocou os assessores do chamado "gabinete do ódio", núcleo de assessores com forte influência sobre o presidente Jair Bolsonaro. A compradora de tambores da Shell confirmou a navegação no Brasil, mas negou relação com vazamentos de petróleo no Nordeste. E o Chile entrou no quinto dia de protestos com aumento no número de vítimas.

Leia também sobre os protestos no Chile, as eleições na Bolívia, a prorrogação do Brexit, a polêmica envolvendo Paulo Coelho e Raul Seixas, o computador quântico e os resultados dos jogos da Liga dos Campeões.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: