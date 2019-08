Notícias do dia: Privatizações, queimadas na Amazônia, nova CPMF e propinas da Odebrecht Demissão do Secretário especial de Cultura, ministro do Meio Ambiente vaiado, adolescente que feriu alunos com machadinha, Brexit, nova regra para imigrantes nos EUA e chuva escura em SP também foram assuntos desta quarta-feira, 21 de agosto