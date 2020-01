Notícias do dia: protestos no Irã, queda do preço da gasolina e o Brasil no Oscar Proibição de plástico descartáveis em São Paulo, fábrica da Caoa, recolhimento de cervejas da Backer, secretário flagrado com propina, denúncia contra ex-governador da Paraíba, Megxit e indicados ao Oscar também foram assuntos desta segunda-feira