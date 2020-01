Notícias do dia: causa da queda de avião no Irã, Brexit e fim da censura ao Porta dos Fundos Novo assessor de Guedes, sargento da FAB vira réu, transição de gênero, quimioterapia de Bruno Covas, ato do Movimento Passe Livre e saída de gigante dos patinetes do Brasil também foram assuntos desta quinta-feira