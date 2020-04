Notícias do dia: queda de braço sobre quarentena, subnotificação de casos e adeus a Moraes Moreira

O número de mortos pelo coronavírus passou de 1.300 no Brasil. Projeção mostra que casos da covid-19 no País é até 12 vezes maior do que o dado oficial. O avanço da doença fez com que 12 capitais entrassem em emergência. A Organização Mundial da Saúde voltou a defender o isolamento. Mas, no Brasil, o procurador-geral da República Augusto Aras contrariou o STF e disse que o presidente Jair Bolsonaro pode por fim a quarentena.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta segunda-feira, 13 de abril de 2020:

O Brasil registrou 105 novas mortes provocadas pela covid-19 e 1.261 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde. Com isso, em todo o País, o número de mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 1.328, com um total de 23.430 casos. A letalidade subiu e está em 5,7%.

Hoje, o cenário nacional aponta uma incidência média de 111 casos para cada 1 milhão de habitantes. Em 12 capitais, porém, o volume de contaminações está acima dessa média. Em outras seis capitais, a situação é de "atenção". As demais nove capitais têm incidência de casos abaixo da média nacional.

Autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediram nesta segunda-feira, 13, que os países que vão flexibilizar a quarentena o façam de maneira lenta e cuidadosa. A entidade listou ainda seis critérios que os países devem seguir ao adotar essa medida, sob o risco de verem a pandemia do novo coronavírus avançar novamente.

O presidente Jair Bolsonaro tem o direito de decidir sobre o “momento oportuno” para maior ou menor distanciamento social no enfrentamento do novo coronavírus. A opinião é do procurador-geral da República, Augusto Aras. Em parecer ao qual o Estado teve acesso, Aras afirma que, como o mundo passa por uma “crise sem precedentes”, repleta de “incertezas”, não é possível avaliar hoje, com precisão, se a estratégia de limitar a circulação de pessoas tem eficácia para impedir o avanço da covid-19.

BRPolítico: Marco Aurélio sobre chance de STF acatar parecer de Aras: ‘Impensável’ 5. Mais de 1 milhão de trabalhadores já tiveram contrato suspenso ou salário reduzido devido a crise

O governo já registrou mais de 1 milhão de acordos entre empresas e empregados para reduzir jornada e salário ou suspender contratos durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Esses trabalhadores receberão um benefício emergencial equivalente a uma parte do seguro-desemprego a que teriam direito caso fossem demitidos, um auxílio do governo para amortecer a perda na renda da família.

O presidente do Senado Davi Alcolumbre citou que as medidas anunciadas pelo governo para reduzir os impactos da pandemia atingiram R$ 568,6. E questionou a necessidade de utilizar os recursos para os partidos que em 2020, ano de eleições municipais, somam R$ 3 bilhões no Orçamento.

Medicamentos em teste para tratamento do novo coronavírus, como a cloroquina e hidroxicloroquina, só podem ser exportados com autorização prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A mudança foi divulgada nesta segunda-feira. A decisão também controla a venda ao exterior de matéria-prima para produção destes fármacos e do produto semielaborados.

A Venezuela teve sua economia reduzida para menos da metade em seis anos de recessão, preços elevados por conta da hiperinflação e uma moeda local depreciada. Por isso, mesmo sob risco de contaminação, milhares vão ao trabalho para não morrer de fome, situação de Petare, um dos maiores e mais miseráves bairros de Caracas.

A Coreia do Sul relatou que ao menos 116 pessoas inicialmente recuperadas testam mais uma vez positivo para o novo coronavírus, mas autoridades deram a entender que em breve estudarão amenizar as recomendações rigorosas adotadas para evitar novos surtos.

O cantor e compositor Moraes Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira, 13, aos 72 anos. A causa da morte foi um enfarte. Ele estava dormindo e o corpo foi encontrado pela manhã em sua casa no Rio de Janeiro. Moraes estava em plena atividade. O último show dele ocorreu em 13 de março, no Manouche, no Rio.

