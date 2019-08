Notícias do dia: Receita Federal, Lei de Abuso, embaixada nos EUA, novo RG e 'dia vira noite' em SP Cotas do PIS/Pasep, extradição de sequestrador de Washington Olivetto, China e as sanções dos EUA à Venezuela, livre circulação de europeus ameaçada no Reino Unido e Prêmio Puskas também foram assuntos desta segunda-feira, 19 de agosto