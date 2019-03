Notícias do dia: reforma da Previdência, embates no MEC, rodada decisiva nos estaduais e Mega-Sena

O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira ao Congresso a reforma da Previdência das Forças Armadas. O projeto prevê economia de R$ 10 bilhões em 10 anos e uma reestruturação da carreira dos militares. A proposta foi bem recebida pela categoria, mas economistas consideram o corte modesto e de pouco impacto. O diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, Felipe Salto, avaliou ao Estadão/Broadcast que a economia prevista na proposta de reestruturação do sistema de proteção social das Forças Armadas é "praticamente irrelevante" para a União.

Ainda sobre a Previdência, parlamentares da oposição lançaram frente contrária à reforma desenhada pelo governo. O grupo de deputados e senadores diz que vai sugerir mudanças para a PEC que altera a aposentadoria dos brasileiros.

O 'Estado' fez a calculadora da Previdência: quantos anos você terá que trabalhar para se aposentar com o benefício integral?

Embates no MEC

O Ministério da Educação teve mais um dia cheio de embates e polêmicas. O dia começou com o anúncio da criação de uma comissão para "vigiar" o Enem. A medida foi encarada com receio por especialistas, que acreditam que a interferência pode comprometer a segurança e a qualidade das provas. Em uma reunião não relacionada, o Vélez Rodríguez pretendia receber deputados da bancada evangélica. O ministro tem andado na corda bamba após embate entre olavistas e servidores mais "técnicos" e buscava apoio, mas o encontro foi cancelado pelos parlamentares.

Queda da popularidade de Bolsonaro

Pesquisa realizada pelo instituto Ibope revela que, entre fevereiro e março, a parcela da população que considera o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom caiu de 39% para 34%. Desde janeiro, quando o presidente foi empossado, houve redução de 15 pontos porcentuais (de 49% para 34%) nesse segmento. A avaliação é pior de um presidente em primeiro mandato feita em março.

PF indicia Lula e filho

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu filho, Luís Cláudio, por supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação, que é abastecida pela delação da Odebrecht, mira pagamentos à empresa de marketing esportivo Touchdown, de propriedade de Luís Cláudio.

Rodada decisiva nos campeonatos estaduais de futebol

O Paulistão termina a fase de pontos corridos nesta quarta-feira com alguns jogos importantes. Enquanto Palmeiras e Santos ainda brigam para garantir a melhor campanha, o São Paulo tenta evitar o vexame de ser eliminado ainda na primeira fase. No Gaúchão, o Grêmio já tem o primeiro lugar garantido com folga, mas o Internacional, que focou na Libertadores, pode ficar apenas com a terceira posição. O mesmo pode acontecer com o Cruzeiro no Mineirão.

Ingressos para o show de retorno de Sandy & Júnior

Os bilhetes para o retorno da dupla pop começaram a pré-venda nesta quarta e os fãs enfrentaram fila e confusão. Durante a tarde um boato surgiu dando conta de que os ingressos tinham acabado, mas a informação foi negada. Veja aqui os pontos de venda para os shows que acontecem em julho, agosto e setembro.

Disney conclui processo de compra da Fox por US$ 71 bilhões

A Walt Disney Company finalmente encerrou o processo de aquisição dos ativos de cinema e televisão da 21st Century Fox. Anunciada em julho do ano passado, a negociação de US$ 71 bilhões deu à empresa do Mickey alguns dos personagens mais populares do mundo, como X-Men, Simpsons, Avatar e Arquivo X. A gigante do entretenimento ainda ganha um reforço para o seu serviço de streaming.

Nova temporada de Stranger Things

A Netflix divulgou o trailer oficial da terceira temporada de Stranger Things. O vídeo começa com os amigos de Dustin pregando uma peça nele, com a ajuda de Eleven e seus poderes. Eles não são mais crianças e novas aventuras estão prestes a acontecer. A nova parte da história chega à plataforma de streaming em 4 de julho.

Mega-Sena paga R$ 32 milhões

A Mega-Sena pagou nesta quarta-feira R$ 32 milhões para uma única aposta; veja os números sorteados. O bilhete premiado saiu em Salvador. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Segundo a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, mas o valor acumula quando não há vencedores.

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.