Notícias do dia: Regina Duarte na Cultura, caixa-preta do BNDES e coronavírus Chuvas em BH, denúncia pela invasão do tríplex do Guarujá, assinaturas ao partido de Bolsonaro, acordo do Brexit e o apoio do Itamaraty ao plano de Trump para Israel e Palestina também foram assuntos desta quarta-feira