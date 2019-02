Notícias do dia: resultado do Fies, Imposto de Renda, Oscar e mortes de Avallone e D'Artagnan Júnior

SÃO PAULO - O impasse na fronteira entre o Brasil e a Venezuela continua nesta segunda-feira, 25, depois que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fechou o acesso e impediu que a ajuda humanitária entrasse em seu país. O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Ainda na área da educação, o MEC mandou um e-mail a escolas de todo o País pedindo que os alunos cantem o Hino Nacional e sejam filmados. Esta segunda também foi marcada pelas mortes do jornalista Roberto Avallone e do ator José D'Artagnan Júnior.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

Grupo de Lima quer levar Maduro à Corte Penal Internacional; Mourão defende ação conjunta, mas sem intervenção

O Grupo de Lima pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para que “leve em consideração a grave situação da Venezuela e a negação do acesso à assistência humanitária” por parte do governo de Nicolás Maduro, que assim cometeria um “crime contra a humanidade”. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou que o País vai “manter a linha de não intervenção” na Venezuela.

MEC divulga resultado do Fies; veja

O resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O candidato deve conferir na página do programa na internet ou com as instituições de ensino participantes.

MEC manda e-mail para escolas pedindo que cantem o hino e filmem as crianças

O MEC mandou para todas as escolas do País um e-mail pedindo que as crianças sejam perfiladas para cantar o Hino Nacional e que o momento seja gravado em vídeo e enviado para o governo. A mensagem pede ainda que seja lida para elas uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, que termina com o slogan do governo: “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”.

Mulher de Toffoli e ministra do STJ também foram alvo da Receita

A advogada Roberta Maria Rangel, mulher do ministro do Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e a ministra Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também aparecem entre os nomes de contribuintes citados pela Receita Federal na investigação que mirou 134 agentes públicos.

Morre o jornalista Roberto Avallone aos 72 anos em São Paulo

O jornalista esportivo Roberto Avallone, de 72 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo. Torcedor do Palmeiras, o jornalista ficou marcado pelo bordão em que costumava pronunciar a pontuação contida na frase. Ao elogiar um belo gol, por exemplo, Avallone dizia: "Que lance bonito, exclamação". Já para questionar sobre um determinado tema, ele comentava: "O que será agora da seleção brasileira, interrogação?". Fez história na imprensa escrita e televisiva.

Morre o ator José D'Artagnan Júnior, aos 58 anos

O ator José D'Artagnan Júnior morreu aos 58 anos, no Rio de Janeiro. Internado há três semanas com problemas no fígado, era casado com a roteirista e dramaturga Maria Carmem Barbosa. D'Artagnan Júnior estreou na TV Globo em 1978, em A Sucessora. Também participou de outras novelas da emissora, como Salsa e Merengue (1996), Negócio da China (2008), Aquele Beijo (2011) e Salve Jorge (2012).

'Green Book' vence melhor filme no Oscar 2019; veja a lista de vencedores

A cerimônia do Oscar consagrou Green Book: O Guia como melhor filme do ano. Já o maior vencedor da premiação, com quatro estatuetas, foi Bohemian Rhapsody, longa que conta a história da banda Queen e do vocalista Freddie Mercury. Veja a lista completa de vencedores do Oscar 2019.

Ainda no palanque? Tuítes mostram que Bolsonaro acha que está em campanha

Sem plano de comunicação para seu governo, o presidente Jair Bolsonaro costuma utilizar o Twitter como a principal ferramenta para comunicar decisões sobre seu início de gestão. Porém, não são raros também os "recados" a grupos políticos adversários, críticas à imprensa e até a replicação de seu slogan de campanha, "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", nas publicações do presidente. Discurso típico de quando buscava chegar ao cargo que ocupa atualmente.

Receita Federal libera para download o programa da declaração do Imposto de Renda 2019

A Receita Federal liberou o Programa Gerador da Declaração (PGD) do Imposto de Renda Pessoa Física. O contribuinte pode preencher a declaração e aguardar o início do período de envio, que vai das 8 horas do dia 7 de março até as 23h59 de 30 de abril de 2019, pela internet.

Covas altera regras do Bilhete Único e reduz embarques com vale-transporte

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), determinou o fim da comercialização do Bilhete Único não identificado e a redução no número de embarques na integração com o vale-transporte. As novas regras também abrem a possibilidade de anúncios publicitários nos cartões.

