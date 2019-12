Notícias do dia: Selic a 4,5% ao ano, Covas na UTI e Greta capa da Time Cartão corporativo, Bolsonaro com suspeita de câncer, valor proposto para fundo eleitoral, reviravoltas no PSL, Bumba Meu Boi do Maranhão, volta dos radares e a Liga dos Campeões foram assuntos desta quarta-feira