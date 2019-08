Notícias do dia: Sequestro no Rio, embaixada nos EUA, condenação de Haddad, novo Coaf e Matrix 4 Nova linha de crédito imobiliário, Lei de Abuso de Autoridade, queimadas na Amazônia, renúncia do primeiro-ministro italiano e o salário mínimo na Venezuela também foram assuntos desta terça-feira, 20 de agosto