Notícias do dia: STF autoriza uso de dados sigilosos, preço da carne e despedida de Gugu Denúncia contra Bolsonaro, libertação de membros de ONG, PLR para servidores, presidente do Uruguai, eleições no Reino Unido, diálogo de Trump com o Taleban e o restaurante que perdeu estrelas Michelin também foram assuntos desta quinta-feira