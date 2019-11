Notícias do dia: STF e Coaf, criação de vagas de emprego e Galvão Bueno internado

Durante sessão realizada nesta quinta-feira, 21, ministros do STF divergiram do presidente Dias Toffoli sobre o compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público. O presidente Jair Bolsonaro anunciou projeto de lei que exime policiais de responder criminalmente em operações. O ministério da Educação divulgou cidades que receberão programa de escolas cívico-militares.

Dados do Caged mostraram que o Brasil criou mais de 70 mil vagas de emprego formal em outubro. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que grávidas com contrato temporário podem ser dispensadas.

Leia também sobre a votação da PEC da segunda instância, Marta Suplicy como opção do PT para Prefeitura de São Paulo, Netanyahu indiciado por fraude, o acidente de Gugu Liberato e o mal-estar de Galvão Bueno que o tirou da narração da final da Libertadores.

