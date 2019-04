Notícias do dia: STF x PGR, caminhoneiros insatisfeitos, recuperação de Notre-Dame, Vingadores, PS5

SÃO PAULO - As investigações do "inquérito da censura" provocaram um embate entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira, 16. O governo de Jair Bolsonaro (PSL) anunciou um pacote de medidas para ajudar os caminhoneiros que não animou a categoria. Filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) se posicionou contra a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Lava Toga. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, assumiu a responsabilidade pela divulgação do vídeo em defesa do golpe militar de 1964. Na França, o presidente Emmanuel Macron estimou que a recuperação da Catedral de Notre-Dame dure cinco anos. No mundo dos esportes, foi dia de quartas de final da Liga dos Campeões. No cinema, a poucos dias da estreia, spoilers de Vingadores: Ultimato tem incomodado os fãs e os diretores da saga. Já na área dos games, a Sony anunciou novidades sobre o sucessor do PlayStation 4 - seria o PlayStation 5 a caminho?

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

