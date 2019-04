Notícias do dia: suicídio de Alan García, Argentina, diesel, Liverpool e Tottenham, Madonna, Beyoncé

SÃO PAULO - O ex-presidente do Peru Alan García cometeu suicídio nesta quarta-feira, 17, em Lima. Ainda na América do Sul, o governo da Argentina anunciou o congelamento de preços e tarifas públicas para conter a inflação. No Rio de Janeiro, o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, anunciou o aumento de R$ 0,10 no preço do litro do óleo diesel. Já em Brasília, o deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PSL), protocolou um pedido de impeachment contra o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) e a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara ficou para a próxima terça-feira, 23. Em Nova York, o Cipriani Hall rejeitou sediar evento em homenagem a Bolsonaro. No mundo pop, as cantoras Madonna e Beyoncé divulgaram novos trabalhos. E, no futebol, Liverpool e Tottenham se classificaram para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quarta:

