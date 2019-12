Notícias do dia: taxas de Trump, tragédia de Paraisópolis e a Bola de Ouro Presidente da Funarte, ameaças contra Bolsonaro, isenção do IR, caso do sítio de Atibaia, prisão em 2ª instância, exercícios militares dos EUA no Japão e sorvetes veganos criados com algoritmos também foram assuntos desta segunda-feira