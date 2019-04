Notícias do dia: Temer réu de novo, Bolsonaro e o nazismo de esquerda, vídeo pró-golpe, bitcoin

SÃO PAULO - O ex-presidente Michel Temer (MDB) se tornou réu em duas ações penais no âmbito da Operação Descontaminação, que investiga as obras da usina de Angra III, da Eletronuclear. Em Jerusalém, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) visitou nesta terça-feira, 2, o Centro de Memória do Holocausto e afirmou que não tem dúvida de que o nazismo era de esquerda. Em São Paulo, um empresário disse ter sido o responsável pela elaboração do vídeo de defesa do golpe de 1964 que foi divulgado pelo governo federal. Em Brasília, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) afirmou que a falência da gráfica responsável por imprimir o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) não atrapalhará o cronograma da prova. No Rio de Janeiro, a Câmara Municipal aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella (PRB). Já em Santo André, a prefeitura descartou que o neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha morrido de meningite. No mercado, a bitcoin teve um dia de alta.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

​Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.