Notícias do dia: Temer réu pela 6ª vez, Olavo x militares, inscrições para o Enem, 'Homem-Aranha'

SÃO PAULO - O ex-presidente Michel Temer (MDB) virou réu pela sexta vez, agora pela denúncia por obstrução de Justiça e organização criminosa. Esta segunda-feira, 6, foi mais um dia de embate entre o escritor Olavo de Carvalho e os militares que fazem parte do governo de Jair Bolsonaro (PSL). O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) deve permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta comandada por Sérgio Moro. Programado para ocorrer nesta terça-feira, 7, o leilão da Avianca Brasil foi suspenso. Na área da educação, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou mudanças na carga horária e começaram as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No esporte, o técnico do Santos, Jorge Sampaoli, foi absolvido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). E, no cinema, foi divulgado o novo trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

