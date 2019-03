Notícias do dia: Temer solto, polêmica no MEC, Enem, novo apagão na Venezuela, lesão de Cristiano

SÃO PAULO - A principal notícia desta segunda-feira, 25, foi a soltura do ex-presidente Michel Temer (MDB), que havia sido preso na Operação Descontaminação na quinta-feira, 21. A decisão de conceder liberdade ao emedebista foi do desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Na área da educação, o Ministério da Educação (MEC) decidiu acabar com a avaliação do nível de alfabetização das crianças e o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi publicado. Na Venezuela, mais um apagão atingiu o país. Na mundo esportivo, o atacante Cristiano Ronaldo sentiu uma lesão e foi substituído em uma partida das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Temer solto após desembargador aceitar habeas corpus

O desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), determinou a soltura do ex-presidente Michel Temer, depois de quatro dias. Leia a decisão. A informação foi antecipada pelo Estado. Temer deixou a Superintendência da Polícia Federal no Rio por volta das 18h45. O ex-ministro Moreira Franco, o coronel Lima e outros quatro também foram libertados.

Acusado de estelionato, desembargador ficou sete anos afastado do cargo

Ao mandar soltar Temer, o desembargador Ivan Athié contestou a decisão do juiz federal Marcelo Bretas, que deflagrou a Operação Descontaminação. "Ressalto que não sou contra a chamada Lava Jato, ao contrário, também quero ver nosso País livre da corrupção que o assola. Todavia, sem observância das garantias constitucionais, asseguradas a todos, inclusive aos que a renegam aos outros, com violação de regras não há legitimidade no combate a essa praga", anotou o magistrado. Athié ficou sete anos afastado do cargo por ter sido alvo de uma ação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acusado de estelionato e formação de quadrilha.

Bloqueio de R$ 23 mi do coronel Lima e R$ 8,2 mi de Temer

O Banco Central bloqueou R$ 8.239.935,56 do ex-presidente Michel Temer. O resultado do bloqueio foi enviado ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio, que havia determinado um confisco total de R$ 62.595.537,32. Outros R$ 23.171.938,17 foram bloqueados do coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, de sua mulher, Maria Rita Fratezi, e de três empresas deles.

Fim da avaliação de alfabetização das crianças

O Ministério da Educação (MEC) decidiu não avaliar neste ano o nível de alfabetização das crianças brasileiras. Resultados anteriores têm mostrado que mais da metade dos alunos de 8 anos não conseguem localizar informações em textos de literatura infantil ou escrever corretamente palavras como "lousa" e "professor". A secretária de Educação Básica, Tânia Almeida, decidiu deixar o MEC. Mesmo sendo a responsável pela área, ela não tinha sido informada sobre a mudança na prova.

Avanço de 264% nos casos de dengue no País, com 62 mortes

A dengue avança no Brasil. O número de casos da doença entre janeiro e 16 de março já chega a 229.064, um aumento de 264% em relação ao mesmo período do ano passado. Três Estados - Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul - já estão em epidemia. As mortes também tiveram um aumento significativo. De acordo com o boletim, são 62 registros, 67% a mais do que em 2018.

Edital do Enem 2019 publicado; veja as principais novidades

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi divulgado pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A taxa de inscrição subiu para R$ 85, e as provas ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro. Veja as principais novidades.

Trump reconhece Colinas do Golan como parte de Israel

Ao lado do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu as Colinas do Golan como território israelense, na contramão da política externa americana para a questão nas últimas décadas.

Novo apagão na Venezuela

Um novo apagão afetou várias regiões da Venezuela, incluindo Caracas, quase 20 dias depois de um episódio similar que paralisou o país por uma semana. A eletricidade acabou às 13h20 (14h20 de Brasília).

Cesare Battisti responsável por quatro homicídios na Itália

O ex-ativista de esquerda italiano Cesare Battisti, que ficou 40 anos foragido, admitiu que é responsável por quatro assassinatos cometidos nos anos 1970, além de ter ferido gravemente três pessoas e ter praticado uma quantidade de roubos para se financiar.

Lesão de Cristiano Ronaldo em empate de Portugal com a Sérvia

Portugal recebeu a Sérvia, em Lisboa, e somou seu segundo empate neste início de Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. O resultado de 1 a 1 não era o esperado pela torcida, mas ficou ainda pior por causa da lesão sofrida por Cristiano Ronaldo, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo com um problema na coxa.

