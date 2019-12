Notícias do dia: Toffoli x Lava Jato, Bolsonaro ataca Paulo Freire e enfarte de Maurício Mattar

O presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli criticou a Lava Jato e enfureceu procuradores. O ministro da Justiça Sérgio Moro defendeu o pacote anticrime como ferramenta contra o crime organizado. Jair Bolsonaro chamou Paulo Freire de 'energúmeno'. Mais tarde, o presidente falou também sobre a alta dos combustíveis. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral fechou delação premiada com a Polícia Federal.

Leia também a suspensão de bônus de Natal de servidores da Alesp, o boletim médico do prefeito de São Paulo Bruno Covas, a inauguração de estações do monotrilho com seis anos de atraso, o recall do novo Onix e o enfarte do ator Maurício Mattar.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: