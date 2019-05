Notícias do dia: Venezuela, alfabetização, STF, 500 anos sem da Vinci, Sophie Turner, 'nem-nem-nem'

SÃO PAULO - A Venezuela viveu mais um dia agitado, com o pedido de prisão do líder opositor Leopoldo López pelo Tribunal Supremo de Justiça do país, controlado pelo chavismo. Em Brasília, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a alfabetização das crianças ocorrerá por meio de amostra e o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Ministério Público do Tribunal de Contas da União (TCU) pediram a suspensão do banquete milionário do Supremo Tribunal Federal (STF). Em Lisboa, estudantes brasileiros usaram flores e poesias para protestar contra a xenofobia nas universidades portuguesas. Em Suzano, na Grande São Paulo, mais um suspeito foi preso por ter fornecido a arma usada no massacre na Escola Raul Brasil. A morte do pintor Leonardo da Vinci completou 500 anos nesta quinta-feira, 2. No futebol, a Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) sorteou os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. No mundo dos artistas, o cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner se casaram. E, depois da geração "nem-nem", agora existe a "nem-nem-nem".

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

