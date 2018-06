Nova droga oxi é apreendida também no Paraná

SÃO PAULO - A nova droga conhecida como oxi, que deriva da planta coca e possui querosene e cal virgem em seu preparo, também foi apreendida no Paraná neste fim de semana, pela primeira vez no Estado, segundo a Secretaria de Segurança.

Segundo a Polícia Militar, 143 gramas da nova substância ilícita foram apreendidas no sábado, 7, nos arredores da cidade de Cascavel, no oeste do Estado.

Os policiais abordaram um veículo Palio ocupado por duas pessoas. Antes, o motorista tentou escapar da abordagem dos policiais e arremessou pela janela uma embalagem e uma balança de precisão. O motorista, de 16 anos, colidiu contra uma árvore e ambos os ocupantes foram detidos.

Os PMs voltaram até o local onde os objetos haviam sido arremessados e além da balança encontraram 143,8 gramas do entorpecente conhecido como oxi.