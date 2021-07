Nova frente fria atinge o País nesta semana; neve e mínima recorde são previstas para a região Sul

SÃO PAULO - Associado a uma intensa massa de ar polar, o avanço de uma nova frente fria deve diminuir as temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País ao longo desta semana. Em boa parte das regiões, o ápice do frio acontece entre quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, com temperaturas negativas e geadas previstas em ao menos sete Estados. No fim da semana, pode nevar em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Uma semana após cidades do Sul registrarem temperaturas mais baixas do que a Patagônia e bases da Antártida, uma nova frente fria chega ao País já nesta segunda-feira, 26, e pode se tornar a mais forte já registrada em 2021, segundo o meteorologista Fábio Luengo, do Climatempo.

“O padrão de vento da atmosfera vai permitir que a massa de ar frio realmente entre com mais força. Por isso, podemos ter alguns recordes históricos”, afirma Luengo.

Na maior parte do Brasil, o ápice do frio deve ocorrer entre quinta e sexta. São esperadas temperaturas negativas para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Episódios de geadas são previstos para todos estes Estados, porém devem ser mais intensos no Sul do País.

Na serra gaúcha o frio pode ser ainda pior no sábado, 31. O Climatempo prevê que a região, assim como a área serrana de Santa Catarina, possa alcançar, ao longo desta semana, um novo recorde de menor temperatura em 2021, chegando a valores entre -8°C e -10°C.

Entre quinta e sábado, os três Estados do Sul do País podem registrar a ocorrência de neve. O fenômeno decorre da combinação das baixas temperaturas com o aumento da umidade proporcionada, entre outros motivos, por um ciclone extratropical, localizado no litoral da região.

“Na serra gaúcha e catarinense é quase certo que teremos neve e chuva congelada. A chance é um pouco mais baixa no planalto de Santa Catarina e no sul do Paraná e do Rio Grande do Sul”, aponta o meteorologista.

Os efeitos da frente fria também podem chegar com menor força a Estados da região Norte e Nordeste.

Após essa semana, o frio deve dar uma leve trégua, mas retorna em agosto. “Devemos ter outras ondas de frio. Por enquanto, elas não devem ser mais intensas do que essa.”