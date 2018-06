Nova frente fria muda o tempo em São Paulo a partir de terça

Uma nova frente fria que chega à região sudeste do país, começa a mudar o tempo no Estado de São Paulo a partir desta terça-feira, 26, e os dias devem ficar chuvosos até a sexta, segundo previsão da Climatempo.

A Climatempo prevê que o sistema fique parado no litoral do Estado do Rio de Janeiro até a sexta-feira e avance para o Espírito Santo só no sábado que vem. Mesmo assim, a maioria das regiões de Minas Gerais vai continuar com sol e tempo seco no decorrer da semana.

São Paulo

Na Grande São Paulo, e em quase todas as áreas do interior e do litoral paulista, a chegada da nova frente fria provoca aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde desta terça-feira, segundo a Climatempo. Mas o sol ainda vai aparecer durante várias horas.

Na quarta e na quinta-feira, o sul e o leste do Estado, incluindo a Grande São Paulo, terão muitas nuvens o dia todo e as pancadas de chuva começam já pela manhã. Na sexta-feira, o tempo fecha de vez nestas regiões. A passagem da nova frente fria não vai conseguir mudar o tempo no norte do Estado. A nebulosidade aumenta nesta região, mas não há previsão de chuva.

Rio de Janeiro

A frente fria chega ao Rio de Janeiro na quarta-feira, e muda o tempo. A chegada deste sistema provoca chuvas à noite. Mas a frente fria fica quase parada no litoral fluminense até a sexta-feira. Todo o Estado do Rio terá muitas nuvens e pancadas de chuva. No sábado, o tempo fica chuvoso inclusive no Grande Rio.

Minas Gerais

Já em Minas Gerais, o tempo não vai mudar muito por conta da chegada da nova frente fria ao Sudeste do Brasil. Uma massa de ar seco predomina no Estado e mantém o tempo firme nesta terça-feira.

Na quarta-feira, áreas de instabilidade provocadas pela passagem da frente fria provocam aumento de nuvens no Sul de Minas e algumas pancadas de chuva ocorrem à tarde. Até sexta-feira, as nuvens aumentam no decorrer do dia na Zona da Mata Mineira e chove fraco. Na grande Belo Horizonte e nas outras regiões mineiras, a semana segue com sol e algumas nuvens, mas sem condições de chuva.

Espírito Santo

O sol aparece forte no Espírito Santo nesta terça-feira, devido à presença de uma massa de ar seco sobre o Estado. Até quinta-feira o tempo não muda. Entre a sexta-feira e o sábado, a chegada de uma frente fria ao litoral capixaba aumenta bastante a nebulosidade. Há previsão de pancadas de chuva para a grande Vitória e para o sul do Espírito Santo.