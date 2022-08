Nova frente fria: SP registra queda brusca de temperatura; serra de Santa Catarina tem neve

A chegada de uma nova frente fria provocou quedas significativas nas temperaturas em cidades do Sudeste e Sul do País, com registro de neve em São Joaquim, em Santa Catarina. A Defesa Civil de São Paulo alerta que os termômetros permanecem em nível baixo até o próximo domingo, 21, com mínimas na casa dos 15ºC no Estado, podendo, no entanto, atingir 2ºC na Serra da Mantiqueira. Na Região Metropolitana de São Paulo, a expectativa não passa de 8ºC a mínima. Entre terça-feira, 16, e quinta-feira, 18, as temperaturas variaram entre 15ºC e 29ºC.

Na capital paulista, o tempo permanece instável, com temperatura de 11ºC na manhã desta sexta-feira, 19. Conforme a Climatempo, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, às 5 horas, a sensação térmica era de 7°C. A previsão é de predomínio de céu nublado e chuva, em geral de fraca a moderada intensidade, na maior parte do dia.

Para sábado, 20, a expectativa é de que as temperaturas permaneçam muito baixas e a sensação será de frio em quase todas as regiões paulistas. Há chance de um novo recorde de frio do ano na capital paulista, com sensação térmica devendo ser de menos de 10°C em muitas horas. Espera-se temperatura mínima de 8°C e máxima de 13°C. Conforme a Climatempo, até o momento, as temperaturas mais baixas de 2022 foram registradas em 18 de maio de 2022, quando a capital teve mínima de 7°C e a máxima passou dos 12,9°C.

Neve no sul do País

Em Santa Catarina, foi registrada neve pela primeira vez no inverno deste ano na noite desta quinta-feira. Conforme as previsões meteorológicas, o fenômeno foi registrado em São Joaquim, na serra catarinense. No ano, o primeiro registro foi na cidade serrana de Urupema, que amanheceu com neve em 17 de maio.

Em razão das condições climáticas, a prefeitura de São Joaquim decidiu suspender as aulas municipais nesta sexta-feira.

Já tem neve em pontos da Serra, aulas suspensas nas escolas municipais de São Joaquim… e ainda tem mto friooo pela frente. — Raphael Faraco (@raphaelfaraco) August 18, 2022

Neve em São Joaquim ⛄..... Previsão confirmada Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho pic.twitter.com/lmU5vKpSkD — Meteorologista Piter Scheuer (@Piter_Scheuer) August 18, 2022

Desde a tarde de quinta-feira, 18, o avanço da frente fria derrubou as temperaturas em Santa Catarina, com uma massa de ar polar em todo o Estado.

"Foi emitido aviso meteorológico, em nível de atenção para frio intenso, que é válido até domingo", acrescenta o meteorologista Caio Guerra, da Defesa Civil de Santa Catarina.

Há ainda risco de ocorrências associadas ao frio intenso, como hipotermia e agravamento de doenças cardíacas e respiratórias e congelamento de pistas. Crianças, idosos, pessoas doentes, moradores de rua e animais de estimação devem ser mantidos agasalhados e em locais protegidos.

Ondas de até 3 metros no Rio

Frio, chuva e ondas de até 3 metros de altura. Essa é a previsão do tempo para o fim de semana da capital do Rio de Janeiro. Nesta sexta, a máxima não deve passar de 22ºC e a mínima prevista é de 14ºC.

A Marinha do Brasil antecipou o alerta de ressaca para o litoral carioca para a tarde dessa quinta. Ontem, já era possível ver as ondas quebrando próximas ao calçadão da Praia de Copacabana, em alguns trechos da orla. A ressaca deve durar até a noite de sábado. (Com infomações da Agência Brasil)