Nova frente fria traz chuva à capital paulista, hoje e amanhã Uma nova frente fria que chegou à capital na tarde de ontem deixou o tempo nublado e manteve as baixas temperaturas dos últimos dias. Na manhã de ontem, o sol tímido fez com que a máxima atingisse os 21°C, mas a frente fria provocou nova queda da temperatura. A chuva cedeu, mas, conforme a Climatempo, deve voltar hoje, graças ao aumento da umidade, provocado pela entrada de um vento úmido marítimo. Segundo o meteorologista Marcelo Pinheiro, hoje e amanhã chove o dia todo na capital. Nesse período, serão somente chuvas fracas, mas a temperatura deve cair ainda mais. A mínima prevista para amanhã é de 11°C, e a máxima não deve passar de 16°C. Na sexta, a frente fria se afasta e o tempo começa a melhorar. Na próxima semana, as temperaturas devem aumentar bastante. Para Pinheiro, pode fazer até 27°C no domingo. Apesar do aumento de temperatura, a chuva fraca pode dar lugar a pancadas mais fortes. "Nesse fim de semana, São Paulo sofrerá a influência de áreas de instabilidade vindas de Mato Grosso do Sul. Elas não interferem na temperatura, mas devem trazer pancadas de chuva." A maior parte do Estado também fica com tempo chuvoso e tem queda de temperatura. Apenas no centro-oeste e no noroeste paulista pode fazer um pouco de sol, mas há possibilidade de chover a qualquer hora. Após maior queda de temperatura, amanhã, volta a fazer sol e calor, no interior, na sexta-feira, com chuva e trovoadas à tarde e à noite. A frente fria também deixa o tempo chuvoso na Serra Gaúcha e no centro-leste de Santa Catarina, no Paraná, no Rio e no Sul de Minas. Céu nublado no leste gaúcho. Faz sol no norte de Minas e do Espírito Santo e no Distrito Federal, Tocantins, interior da Bahia, sertão nordestino, Piauí e Ceará. No restante do País, sol e pancadas de chuva.