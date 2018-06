Nova ministra é a favor de debate sobre lei do aborto Defensora da terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos e da abertura do debate sobre a descriminalização do aborto, a deputada Iriny Lopes (PT-ES), de 54 anos, assume a Secretaria Especial de Política para as Mulheres como uma das principais representantes da corrente petista Articulação de Esquerda. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, desenvolveu atuação próxima a movimentos sociais como quilombolas e sem-terra.