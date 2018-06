Nova Miss Brasil é do Rio Grande do Norte A representante do Rio Grande do Norte, a pedagoga Larissa Costa, de 25 anos, 1,75 m de altura, foi escolhida a Miss Brasil e representará o país no Miss Universo, em agosto, nas Bahamas. A cerimônia foi em São Paulo, na noite de sábado. Em segundo lugar, ficou Rayanne Morais, de Minas Gerais, e a terceira foi Denise Ribeiro, do Distrito Federal. A nova Miss Brasil trabalha na Secretaria de Educação de Natal. Entre os prêmios, ela ganhou um contrato como modelo, no valor de R$ 200 mil.