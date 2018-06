Nova ponte é furtada pela 2.ª vez em 9 dias A Ponte Estaiada, no Brooklin, zona sul da capital, foi alvo de furto pela 2ª vez desde que foi inaugurada, no dia 10. Dois jovens foram presos em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) na madrugada de ontem cortando fios de cobre. A OAS, responsável pela obra, contratou seguranças, que vigiam a estrutura dia e noite, e soldou as placas de concreto que protegem a tubulação. Câmeras de segurança deverão ser instaladas.