Nova tecnologia pode reduzir em até oito minutos a ponte aérea Rio-SP

RIO - O ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Moreira Franco, anunciou nesta quinta-feira, 28, a liberação de uma nova tecnologia de balizamento de voos para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A ferramenta, via satélite, permitirá aos pilotos uma aproximação mais rápida para a pista de pouso, reduzindo o tempo de voo em até oito minutos para a ponte aérea partindo de Congonhas, em São Paulo. O novo procedimento de navegação aérea também reduzirá o tempo de fechamento do aeroporto carioca em função de condições climáticas em até 90%.

A avaliação é do secretário nacional de Navegação Aérea, Juliano Noman, que acompanhou o ministro Moreira Franco no anúncio da regulamentação da medida. Segundo ele, em 2012, o aeroporto Santos Dumont ficou fechado cerca de 46 horas. Com o novo procedimento, o tempo de fechamento seria reduzido para até quatro horas.

"É uma tecnologia nova, que começa a ser utilizada na Europa e nos Estados Unidos e estamos trazendo para o Brasil. Com a utilização dos satélites, é possível usar rotas mais curtas para aproximação das aeronaves, sem necessidade de curvas e estabilizações no ar.

Além disso, permite uma maior aproximação do avião com a pista, mesmo em condições de chuva e nuvens. Somente em condição climática bastante adversa e rigorosa é que ocorre o fechamento do aeroporto", explicou Norman.

A partir da próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, as companhias aéreas poderão usar a tecnologia via satélite para balizar os pousos de aeronaves no terminal do Santos Dumont. A nova tecnologia também será implantada em outros aeroportos brasileiros a partir do dia 15 de dezembro. Os aeroportos contemplados serão o Galeão, Guarulhos, Congonhas e Viracopos.

O sistema utiliza equipamento de solo, que é mais facilmente comprometido em função de nuvens e chuvas passageiras. Com a tecnologia, os aviões poderão se aproximar da pista a uma distância de 91 metros de altura mesmo em condições de visibilidade baixa, quando atualmente o limite para aproximação é de 225 metros.

"É uma mudança no acesso aeronáutico ao Santos Dumont, que diminui o tempo de voo e o consumo de combustível das companhias aéreas", explicou o ministro Moreira Franco.

Segundo ele, a nova tecnologia de navegação não exigiu investimento por parte do governo federal, apenas o estudo e a definição das novas rotas de aproximação e novas normas de controle e fiscalização da Anac em relação às companhias aéreas.

As companhias aéreas terão que se adequar ao novo modelo, com cursos de capacitação para os pilotos e adequações técnicas nas aeronaves. Apenas a Gol já foi certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para adotar o procedimento, as demais estão em processo de regulamentação.

O procedimento vem sendo estudado desde maio pela SAC. Moreira Franco afirmou ainda que a nova tecnologia permite a redução no consumo de combustível das aeronaves e poderá representar uma redução no valor das passagens. Ele não quis, entretanto, precisar quando o passageiro poderá sentir a diferença no valor pago pelas passagens.

Táxis. Moreira Franco também definiu, nesta quinta-feira, novas medidas para diminuir o tempo de espera em filas de táxis no aeroporto Santos Dumont. Durante a semana, diversos usuários denunciaram a demora no serviço de táxis para o desembarque no aeroporto, que chegou a durar 40 minutos.

O ministro se reuniu com o secretário municipal de transportes, Carlos Roberto Osorio, para definir as novas regras.

"O objetivo é melhorar o tratamento dado ao usuário, para que ele passe a ser visto como cliente e seja respeitado", afirmou Moreira Franco. Pelo acordo, a Infraero realizará obras de adequação viária em frente ao terminal de desembarque para permitir maior agilidade no embarque e desembarque dos passageiros nos táxis.

As obras permitirão que os taxistas que deixaram passageiros no terminal de embarque retornem para a área de desembarque sem precisar deixar o sítio aeroportuário, como acontece atualmente.

A mudança diminuirá de 30 minutos para 5 minutos o tempo de deslocamento dos táxis entre os dois terminais. A previsão é que as mudanças sejam implementadas até o dia 20 de dezembro, antes da operação especial de Fim de Ano que a Infraero realiza nos seus aeroportos.

O secretário municipal de transportes também anunciou a implantação de uma linha de ônibus regular entre o aeroporto e a estação de Metrô localizada na Cinelândia, no Centro do Rio, como forma de desafogar o fluxo de passageiros nos balcões de táxi.