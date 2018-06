NovaDutra faz exames de saúde para caminhoneiros Os caminhoneiros que passarem pela Via Dutra nesta quinta-feira, no trecho de Jacareí (SP), poderão fazer exames de saúde gratuitos e assistir a palestras com dicas sobre cuidados pessoais, doenças sexualmente transmissíveis e qualidade de vida. A ação faz parte do Programa Vida na Dutra é Saúde, e será realizada entre meio-dia e nove horas da noite no Posto Kipamonha, localizado no km 168 da Via Dutra, na pista sentido Rio-SP. Desenvolvido pela NovaDutra, o programa acontece uma vez por mês em postos de serviço da rodovia. A companhia mbiliza uma equipe de 40 profissionais das áreas de medicina, enfermagem, e psicologia e pode fazer exames como pressão arterial, massa corporal, glicose, colesterol e avaliação oftalmológica. Há também atendimento psicológico, com técnicas para melhorar o dia-a-dia ao volante, além de serviços de barbearia.