NovaDutra quer rodovia que ligue Marginal a aeroporto de SP A concessionária NovaDutra pretende construir uma via marginal que vai ligar o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, à Marginal do Tietê, desafogando o trânsito na Via Dutra. Mas essa melhoria deve trazer um custo extra ao motorista: está em estudo a cobrança de pedágio no trecho da rodovia em Guarulhos, o que vai afetar cerca de 150 mil veículos que passam todos os dias pela região. A proposta é uma via de 15 quilômetros de extensão ao lado da Dutra, no sentido Rio-São Paulo. Ela começa no trevo de acesso ao aeroporto, no km 219, e segue até a Marginal do Tietê, contribuindo para aliviar a rodovia. "Essa marginal é necessária para separar o tráfego do aeroporto e o da Dutra", afirma o diretor-presidente da Companhia Concessionária de Rodovias (CCR), Renato Alves Vale. Segundo ele, a meta da empresa, responsável pela NovaDutra, é construir a marginal até 2005, em razão do aumento do número de veículos na região.