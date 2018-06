NovaDutra retoma cobrança de pedágio para motos A partir da meia-noite desta segunda-feira, 23, a concessionária que administra a Rodovia da Rodovia Presidente Dutra, a NovaDutra, vai retomar a cobrança do pedágio de motocicletas. Desde 1997, a cobrança estava suspensa porque, na época, o volume de motocicletas circulando pela via era muito pequeno. Atualmente, um maior volume de motocicletas circula pela rodovia, ampliando a participação destes veículos em acidentes e ocorrências, de acordo com a concessionária. Com isso, há aumento do volume de atendimentos do SOS Usuário. Para que a cobrança seja mais rápida, as motocicletas contarão com cabines preferenciais (não exclusivas). Preços do pedágio Sentido SP-Rio Parateí Norte - Arujá/SP (km 204) - R$ 1,80 Jacareí - Jacareí/ SP (km 165) - R$ 1,60 Moreira César - Pindamonhangaba/ SP (km 88) - R$ 3,70 Itatiaia - Itatiaia/RJ (km 318) - R$ 3,70 Viúva Graça - Seropédica/ RJ (km 207) - R$ 3,70 Sentido Rio-SP Viúva Graça - Seropédica/ RJ (km 207) - R$ 3,70 Itatiaia - Itatiaia/RJ (km 318) - R$ 3,70 Moreira César - Pindamonhangaba/ SP (km 88) - R$ 3,70 Jacareí - Jacareí/ SP (km 165) - R$ 1,60 Parateí Sul - Guararema (km 180) - R$ 1,80