Novais volta a depor, agora no Senado O ministro do Turismo, Pedro Novais, volta amanhã ao Congresso para depor sobre as denúncias de corrupção envolvendo sua pasta - que levaram a Polícia Federal a prender 36 pessoas no início do mês, incluindo integrantes do alto escalão. Depois de ter falado aos deputados na semana passada, desta vez Novais será recebido pelos senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.