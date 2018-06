Novas buscas pelas caixas-pretas do voo 447 começam na próxima semana

SÃO PAULO - Uma quarta rodada de buscas pelos destroços do avião que fazia o voo 447 da Air France deve começar na próxima semana, disseram oficiais franceses nesta terça-feira, 22. O objetivo da investigação é encontrar as caixas-pretas do Airbus, que poderiam determinar a causa da tragédia.

Martine del Bono, porta-voz da agência francesa que supervisiona as buscas, afirmou que a nova operação vai durar até julho. Uma embarcação equipada com três robôs subaquáticos vai realizar as buscas na região da costa do Nordeste.

Em 2009, o acidente matou todas as 228 pessoas a bordo após sair do Rio com destino a Paris. Na semana passada, a Air France também foi indiciada pela tragédia. A companhia aérea disse que a decisão é "infundada."