Novas Categorias Trafegar em velocidade maior que a máxima em até 20 quilômetros por hora: infração grave e multa Trafegar entre 21 km/h e 30 km/h a mais: infração gravíssima, penalização com multa Trafegar entre 31 km/h e 50 km/h a mais: infração gravíssima, multa multiplicada por três, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação Trafegar a mais 51 km/h em relação à máxima: infração gravíssima, multa multiplicada por cinco, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação