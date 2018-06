Novas chuvas causaram prejuízo em seis cidades de SC

Pelo menos seis municípios de Santa Catarina tiveram mais prejuízos com as chuvas que caíram na região entre a segunda e a terça-feira, 16. Palhoça foi a cidade mais atingida, segundo a Defesa Civil. Na cidade, mais de dez bairros registraram alagamentos e famílias foram obrigadas a abandonarem suas casas. Veja também: Vigilância confirma 140 casos de leptospirose em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas No Morro do Baú, em Ilhota, a Defesa Civil suspendeu todas as ações de desobstrução de ruas, reconstrução e busca de vítimas fatais. Em São José, os alagamentos levaram as pessoas a saírem de suas residências em três bairros. No fim da tarde de terça, todos os moradores retornaram para os seus imóveis. Não há desabrigados na cidade. Em Joinville, as fortes chuvas atingiram oito bairros. O município registra 20 mil desalojados e 120 desabrigadas, além de 7 mil casas danificadas.