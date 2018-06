Novas mensagens de sensores O site ?Eurocockpit? divulgou novas mensagens eletrônicas supostamente transmitidas pelo voo 447 da Air France, minutos antes da tragédia. A principal delas indicaria uma pane nos tubos de pitot (o sensor de velocidade do avião). As sondas ganharam importância na investigação do acidente depois que a fabricante do jato emitiu recomendação a seus operadores, reforçando a necessidade das tripulações verificarem a velocidade do avião antes de entrarem em zonas de turbulência. Falhas nos sensores foram responsáveis por mais de uma dezena de incidentes e até acidentes nos últimos anos. De acordo com o site, fontes da Air France teriam dito que as autoridades responsáveis pela investigação têm omitido essa mensagem automática. A autenticidade do documento reproduzido pelo Eurocokpit não é confirmada nem desmentida pela companhia aérea ou pelo Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil (BEA, na sigla em francês). O site divulga ainda nota técnica, supostamente produzida por técnicos da Air France em 2008, alertando para problemas de obstrução e congelamento dos tubos de pitot e recomendando a troca das sondas - um indicativo de que a companhia já saberia dos riscos de operar aviões com equipamentos antigos. Após o acidente, a Air France negou ter tido problemas sérios com as sondas e só acelerou a substituição dos equipamentos por pressão de um sindicato de pilotos.