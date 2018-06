Novas regras no Itaim e na 25 começam a ser fiscalizadas As novas regras de estacionamento no Itaim-Bibi e na região da Rua 25 de Março passam a ser, a partir de hoje, alvo de fiscalização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A sinalização nesses locais foi instalada há duas semanas, mas só agora os motoristas serão multados se deixarem o carro em local proibido. O Itaim vai perder 208 vagas de Zona Azul para evitar gargalos que prejudiquem vias importantes, como o corredor São Gabriel/9 de Julho/Cidade Jardim e a Avenida Juscelino Kubitschek. O número de vagas para deficientes passou de 6 para 31. As mudanças, segundo a CET, são necessárias porque o bairro foi o que menos registrou queda na lentidão depois da restrição de circulação de caminhões. Enquanto na cidade os índices caíram 30%, no Itaim a queda foi de 10%. Na 25 de Março, a CET criou 160 vagas de Zona Azul, além de um bolsão de estacionamento para motos, com 120 vagas.