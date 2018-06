Nove detentas fogem de cadeia em Mairiporã, na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Nove presas fugiram da cadeia de Mairiporã, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, 30. Cinco delas já foram recapturadas.

As detentas fugiram por volta das 20 horas, por meio de um furo na grade superior do pátio da cadeia, na Rua Odorico Pereira Silva, no centro da cidade. Elas usaram uma corda feita com lençóis para conseguir escapar.

Uma das mulheres foi vista saltando do telhado na delegacia de Mairiporã, que fica em frente a cadeia. A polícia foi avisada e quando um carcereiro, que fez a contagem das presas, percebeu que nove delas haviam fugido.

As policias Militar e Civil foram alertadas sobre o caso e, durante fiscalizações na região, recapturaram cinco mulheres. Três foram recapturadas pela PM e outras duas pela Polícia Civil.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado na Delegacia de Mairiporã. O local da fuga passará por perícia técnica.