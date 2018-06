Nove estudantes são baleados em frente a escola no Rio O Rio de Janeiro teve pelo menos uma pessoa morta e oito feridas na noite de segunda-feira, 12, segundo informações da Rádio CBN. Em atentado ao Colégio Estadual Abraão Jabour, o jovem identificado como Tiago de Oliveira Paulino, de 18 anos, foi baleado e morreu. Ele estava em períodos de testes no Madureira Sport Clube e foi um dos nove atingidos no ataque. Os jovens foram atingidos durante o intervalo de aulas e há suspeitas de que os disparos tenham sido feitos por uma das três facções que comandam as favelas ao redor do colégio.